சரோஜா தேவி கொண்டை .. 2000 வருசம் முன்பே.. மிரள வைக்கும் 'ஹேர் ஸ்டைல்' தமிழ் பெண்களுக்கு அத்துபடி!

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை : சரோஜா தேவி கொண்டை 'ஹேர் ஸ்டைல்' எல்லாம் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ் பெண்களுக்கு அத்துபடியாக இருந்திருக்கிறது. ஏனெனில் கீழடி அகழாய்வில் கிடைத்த ஒரு தமிழ் பெண் சிலையில் கொண்டை காணப்படுகிறது. இந்த புகைப்படத்தை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பதிவிட்டுள்ளார்.

உலகின் மூத்த குடியாம் தமிழ்குடி என்று போற்றுதலுக்கு உரிய அரிய அற்புதமான தகவல்களை கீழடி ஒவ்வொரு நாளும் வெளிப்படுத்தி வருகிறது.

லேடீஸ் பாத்ரூமில்.. கதவே இல்லையாமே.. அதுவும் ஒரே ரூமில் 3 பேரா?.. பகீரை கிளப்பும் திகார் ஜெயில்

கீழடியில் கிடைத்த 2000 ஆண்டுக்கு முந்தைய பொக்கிஷங்கள் காரணமாக, இப்படித்தான் பண்டைய உலகம் இருந்திருக்கும். நாகரீகங்கள் இப்படித்தான் இருந்திருக்கும் என்று வரலாறுகள் திருப்பி எழுதப்படும் நாட்களும் நகர்ந்து கொண்டே வருகின்றன. தமிழர்களி கலாச்சாரம், பண்பாடு, நாகரீகம், ஒவ்வொன்றையும் பறைசாற்றும் வகையில் ஆவணங்களை அள்ளிக்கொண்டே வருகிறது அகழாய்வு குழு.

English summary

Saroja Devi Kondai 'hairstyle' has been the same for Tamil women for over 2000 years. This is example of the statue of a Tamil woman found in the keeladi excavation.