ராணுவ வீரருக்கு இறுதி மரியாதை.. ஒன்றாக இணைந்து அஞ்சலி செலுத்திய இந்நாள், முன்னாள் அமைச்சர்கள்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: வீர மரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணனுக்கு முன்னாள் அமைச்சர்கள், இந்நாள் அமைச்சர்கள் ஒன்றாய் சேர்ந்து ராணுவ வீரர் இறுதி மரியாதைசெலுத்தினர்.

ஜம்மு காஷ்மீரின் ராஜோரி மாவட்டத்திலிருந்து சுமார் 25 கி.மீ தொலைவில் அமைந்திருந்த ராணுவ முகாமில் கடந்த 11ம் தேதி அதிகாலையில் பயங்கரவாதிகளால் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடைபெற்றது. இதில் இந்திய ராணுவத்தைச் சேர்ந்த 3 வீரர்கள் வீர மரணமடைந்தனர். இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்த 3 ராணுவ வீரர்களில் ஒருவர், மதுரை மாவட்டம் டி.புதுப்பட்டியை சேர்ந்த லட்சுமணன்.

காஷ்மீரில் வீர மரணமடைந்த லட்சுமணன்! சோகத்தில் மூழ்கிய புதுப்பட்டி! முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் ஆறுதல்!

Ministers and Former Ministers together paid last respects to Lakshmana who died a heroic death. After the Last Respect, soldier Lakshmanan's body was buried with 21 shells full of military honors.