Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மிகவும் நல்லவர் என்றும், திருமாவளவன், சீமான் இருவரும் தேச துரோகிகள் என்றும் பாஜக மூத்த எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாஜக முன்னாள் தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா, பயங்கரவாதிகளின் கைக்கூலி திருமாவளவன். அவர் மீது தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், விசிகவை தடை செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக பேசுவது குற்றச் செயல், 11ஆம் தேதி திருமாவளவன் நடத்தும் மனித சங்கிலிக்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளிக்கக் கூடாது என்றும் எச்.ராஜா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

TN Chief Minister Stalin is very good person, both Thirumavalavan and Seeman are traitors, Tamil Nadu government should take action against them : says BJP leader H Raja.