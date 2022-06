அமாவாசையில் முக்கிய அறிவிப்பு.. அதிமுகவைக் கைப்பற்ற வியூகம் வகுக்கும் ஓ.பன்னீர் செல்வம்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: அதிமுகவின் உண்மையான தொண்டர்கள் தனது பக்கம் இருப்பதாக உறுதியாக நம்பும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அதிமுகவை கைப்பற்ற புது வியூகம் வகுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அமாவாசை நாளில் அதிமுக அலுவலகம் வந்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பருவமழையையும் தாண்டி பரபரப்பாக உள்ளது தமிழக அரசியல் களம். அதிமுகவில் கடந்த 15 நாட்களுக்கும் மேலாகவே அனலடிக்கிறது. ஓ.பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்ற இரட்டை தலைமைக்கு இடையே தலைமையைக் கைப்பற்றுவதற்கான போர் தொண்டர்களை கவலையடையச் செய்துள்ளது.

போஸ்டர் யுத்தம் ஒருபக்கம் மறுபக்கம் நேரடி யுத்தம் என களைகட்டி வருகிறது அதிமுகவின் உள்கட்சி மோதல்.

அதிமுக நிர்வாகிகளும் முன்னாள் அமைச்சர்களும், இந்நாள் எம்எல்ஏக்களும் தினம் தினம் ஒ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு எதிராக பேட்டி அளித்து தொண்டர்களின் பல்ஸ் பார்த்து வருகிறார்கள்.

It has been reported that O. Panneer Selvam, who firmly believes that the true volunteers of the AIADMK are on his side, has devised a new strategy to capture the AIADMK. It has been reported that the AIADMK office will come on the new moon day and make an important announcement. It has been reported that the AIADMK office will come on the day of the Amavasai and the OPS will make an important announcement.