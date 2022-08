எடப்பாடி பழனிசாமி டீமுக்கு ஸ்டாலினோடு நெருக்கம்.. சும்மாவா நடக்குது இது- வெடி வீசிய ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர், ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு திமுகவுடனும், முதல்வர் ஸ்டாலின் உடனும் நெருக்கம் இருப்பதாக குற்றம்சாட்டி வந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினருக்கு ஸ்டாலினுடன் டீலிங் இருப்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில் இன்னும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததற்குக் காரணம், ஈபிஎஸ் டீமுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உடன் 'ரகசிய டீலிங்'இருப்பதால் தான் என ஒரே போடாகப் போட்டுள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான முன்னாள் எம்.பி கோபாலகிருஷ்ணன்.

ஈபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக தங்கள் பலத்தை நிரூபிக்கும் நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ள ஓபிஎஸ் தரப்பு இன்று மதுரையில் ஏராளமான தொண்டர்களுடன் பேரணியை நடத்தியது.

இதுவெறும் ஆரம்பம் தான்.. இபிஎஸ் தரப்புக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஓபிஎஸ்.. பின்னணி என்ன?

English summary

Former ADMK MP Gopalakrishnan, a supporter of OPS, alleged that the reason why no action has been taken in the Kodanadu murder case is because the EPS team has secret dealing with Chief Minister Stalin.