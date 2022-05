ஆபாச பட ஆசிரியைக்கே ’அல்வா’ ! லேப்டாப் டீச்சரிடம் ஆட்டைய போட்ட கேடி ஜெயா..! என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மாணவர்களுடன் உல்லாசமாக இருந்து ஆபாச வீடியோ எடுத்த வழக்கில் சிறையில் இருக்கும் ஆசிரியை உடன் பழகி அவரை ஜாமீனில் எடுக்க உதவுவதாகக் கூறி வீட்டில் புகுந்து நகை பணம் உள்ளிட்ட பொருட்களை திருடிய பெண்ணை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்

மதுரையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் 3 மாணவர்களுடன் உல்லாசமாக இருக்கும் ஆபாச வீடியோ கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இது குறித்து மதுரை மாநகர போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.

இந்த விவகாரம் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க மாநகர போலீஸ் கமி‌ஷனர் செந்தில் குமார் உத்தரவிட்ட நிலையில், மதுரை தெற்கு அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

English summary

Police have arrested a woman who broke into a house and stole items including jewelery money, claiming to have helped a jailed teacher to get her released on bail in a case of taking pornographic video from having fun with students the past few days.