ஸ்டாலின் யார்? ‘தமிழ்நாட்டுக்கு ராஜா’ - மழலைக் குரல்.. மணிமகுடம்.. மொத்தமா பிடிச்சிட்டாரு முதல்வர்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : 'ஸ்டாலின் ஐயா.. தமிழ்நாட்டுக்கு ராஜாவா இருக்காரு' என மழலைக் குரலில் பள்ளிச் சிறுமி கூறும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் தீயாகப் பரவி வருகிறது.

அரசுப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு 'காலை உணவு' வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கிவைத்து, பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு உணவை ஊட்டிவிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

ஸ்டாலினால் உணவு ஊட்டிவிடப்பட்ட சிறுமி ரித்திகா தான், 'ஸ்டாலின் ஐயா ஊட்டிவிட்டாங்க..' என மகிழ்ச்சியாகப் பேசி இருக்கிறார். ஸ்டாலின் என்னவாக இருக்கிறார் எனக் கேட்டதற்கு 'ராஜாவா இருக்காரு' என பதில் அளித்திருக்கிறார் அந்தச் சிறுமி.

'காலை உணவுத் திட்டம்' முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் சாதனை மணிமகுடத்தில் வைர மணியாக ஜொலிக்கப்போகிறது, வரலாற்றில் இடம்பிடிக்கப்போகிறது என்பதற்கான அத்தாட்சியே, அந்தச் சிறுமியின் பேச்சு என உற்சாகமாகப் பகிர்ந்து வருகிறார்கள் உடன்பிறப்புகள்.

காலை உணவுத் திட்டம்.. நாளொன்றுக்கு ஒரு மாணவருக்கு ரூ.12.75 செலவு.. மொத்தம் எவ்வளவு?

English summary

TN Chief Minister MK Stalin started 'breakfast scheme' in government schools and fed food to the school children. Rithika, the little girl who was fed by Stalin, is happily saying, 'Stalin is a king of Tamil nadu'.