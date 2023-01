1000 காளைகள்.. 300 காளையர்கள்.. இன்று அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டை துவக்கி வைக்கும் அமைச்சர் உதயநிதி!

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி மதுரையில் அவனியாபுரம், பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடந்த நிலையில் இன்று அலங்காநல்லூரில் உலகப்புகழ் பெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடியசைத்து துவக்கி வைக்க உள்ளார்.

பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பாரம்பரியமாக தமிழ்நாட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடந்தாலும் கூட மதுரை மாவட்டத்தில் நடக்கும் போட்டிகள் உலகப்புகழ் பெற்றவை.

அதன்படி மதுரை மாவட்டத்தின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி அவனியாபுரத்தில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது. 2வதாக பாலமேட்டில் நேற்று நடந்தது. இன்று அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற உள்ளது.

வெற்றியின் அறிகுறி தென்படுதே.. அன்புமணி ராமதாஸ் பொங்கல் வாழ்த்து.. ‛அந்த’ வார்த்தையை கவனிச்சீங்களா!

English summary

On the occasion of Pongal festival, Jallikattu competition will be held in Avaniyapuram in Madurai and Jallikattu in Balamet today. Minister Udayanidhi Stalin is going to inaugurate the tournament by waving the flag.