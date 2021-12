லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன்...என் பேர சொல்லி கேட்டாலும் குடுக்காதீங்க-அசத்தும் மதுரை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்..

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை: நானும் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் , எனது பெயரை சொல்லி யார் கேட்டாலும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டாம் என மதுரை ஒத்தக்கடை காவல்நிலைய ஆய்வாளர் சரவணன் காவல்நிலைய வாசலில் வைத்துள்ள போர்டு சமுக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

பட்டா வழங்க லஞ்சம் கேட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது, ஒப்பந்தம் வழங்க லஞ்சம் கேட்ட பொறியாளர் கைது, வழக்கை விசாரிக்க லஞ்சம் கேட்ட காவல் ஆய்வாளர் கைது என லஞ்சம் குறித்த செய்திகள் தமிழகத்தில் அடிக்கடி உலா வருவது வழக்கம்.

எங்கும் எதிலும் லஞ்சம் என அரசு ஊழியர்கள் லஞ்சத்திலேயே ஊறிக் கிடப்பதாக பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் உண்டு. சிலர் செய்யும் தவறுகளால் மொத்த துறைக்குமே அவப்பெயர் ஏற்படுவது உண்மைதான்.

English summary

I will not take bribes and do not bribe anyone who asks my name. The billboard at the entrance of the Saravanan police station where an inspector works at the Madurai Florist Police Station has gone viral on social media.