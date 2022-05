போலீஸுக்கு தெரியாமல் அக்யூஸ்ட் தலைமறைவாக மாட்டாங்க! குட்டு வைத்த உயர்நீதிமன்றம்! பரபர உத்தரவு..!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : பல்வேறு குற்ற வழக்கில் ஈடுபட்டவர்கள் முன்ஜாமீன் கோரிய வழக்கில் கருத்து தெரிவித்துள்ள நீதிபதி , முன்ஜாமீன் கோரிய மனுதாரர்களை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தலையிட்டு கைது செய்ய வேண்டும் எனவும், காவல்துறையின் அனுமதி இன்றி குற்றவாளிகள் சுதந்திரமாக நடமாட முடியாது என கூறியுள்ளார்.

அடிதடி வழக்கு , சீட்டு மோசடி , குட்கா பொருள் விற்பனை, மணல் திருட்டு , மிரட்டல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு பதியபட்டுள்ளவர்கள் முன் ஜாமீன் கோரி கீழமை நீதிமன்றங்களில் மனு செய்திருந்தனர். அங்கு முன் ஜாமீன் கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இதனையடுத்து, மதுரை, திருச்சி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை , ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட பலர் தங்களுக்கு முன் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு செய்திருந்தனர்.

English summary

Commenting on the ab pettition applications of those involved in various criminal cases, the judge said that the petitioners seeking pre-bail should be arrested by the District Superintendent of Police and the offenders could not move freely without the permission of the police.