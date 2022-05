இன்ஸ்டாகிராம் காதலனுடன் எஸ்கேப்! கோயம்பேட்டில் வளைத்த ‘காக்கி பேண்ட்’! நடு காட்டுக்குள் அலறல் சத்தம்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : இன்ஸ்டாகிராமில் பழகிய இளைஞருடன் காதல் வயப்பட்டு சென்னைக்கு ஓடிய மதுரையைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவியை காவல்துறை அதிகாரி என மிரட்டி லாரி டிரைவர் கடத்திச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தை சேர்ந்த 15 வயதான மாணவி ஒருவர் அங்குள்ள அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 9-ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில், கடந்த 5-ம் தேதி பள்ளி செல்வதாக வீட்டில் கூறிவிட்டு சென்ற மாணவி மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது பெற்றோர் பல இடங்களிலும் தேடியும் மகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. பின்னர் சம்பவம் குறித்து திருமங்கலம் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

English summary

The incident where a school girl from Madurai was abducted and raped by a lorry driver as a police officer after he fell in love with a young man who used to live on Instagram has caused a great shock. Police have arrested him and are investigating.