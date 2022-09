உப்புமா, கிச்சடி, பொங்கல்.. அரசு பள்ளிகளில் அசத்தலான காலை சிற்றுண்டி..எத்தனை வகைகள் தெரியுமா?

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை:உப்புமா, பொங்கல், கிச்சடி, சேமியா வகைகள் என தினம் ஒரு வகை ருசியான உணவுடன் தமிழக அரசுப்பள்ளிகளில் காலை சிற்றுண்டி திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அரசுப் பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் காலை சிற்றுண்டிகளில் எந்த நாட்களில் என்ன மாதிரியான உணவுகளை மாணவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் மூலப் பொருட்களின் தரம் FSSAI நெறிமுறைகளுக்கு உகந்தவாறு இருக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

சட்டசபையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த மே 7ஆம் தேதி பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு இனி காலை சிற்றுண்டி வழங்கப்படும்; 1 முதல் 5ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி திட்டம் கொண்டுவரப்படும். முதற்கட்டமாக மாநகராட்சி, தொலைதூர கிராமங்களில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டு, படிப்படியாக விரிவு செய்யப்படும் என்று அறிவித்தார்.

இதை தொடர்ந்து 1ம் வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்பு வரை பயிலக் கூடிய தொடக்ககல்வி மாணவர்களுக்கு, அனைத்து பள்ளி வேலை நாட்களிலும் சத்தான சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டம் இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாளான இன்றைய தினம் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை மதுரையில் தொடக்கி வைத்து மாணவர்களுக்கு ஊட்டி விட்டு சாப்பிட்டார்.

English summary

A daily breakfast program has been started in the form of Uppuma, Pongal, Kichadi, Semiya varieties. It has also been informed what kind of food should be given to the students on which days in the breakfast provided in the government schools.