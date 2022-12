வாரிசு? or துணிவு? போட்டி போடும் விஜய் அஜித் ரசிகர்கள்.. மதுரையில் தொடங்கியது போஸ்டர் யுத்தம்!

Madurai

மதுரை: 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வரும் பொங்கலுக்கு விஜயின் வாரிசு திரைப்படமும், அஜித்தின் துணிவு படமும் திரைக்கு வர உள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒருபக்கம் பெரும் எதிபார்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், இன்னொரு பக்கம் போஸ்டர்களில் வார்த்தை போரில் இரு நடிகர்களின் ரசிகர்களும் குதித்துள்ளனர். குறிப்பாக மதுரையில் விஜய், அஜித் ரசிகர்கள் ஒட்டியுள்ள போஸ்டர்கள் தற்போது இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வாரிசு படம் வரும் பொங்கலுக்கு திரைக்கு வர உள்ளது. அதேபோல், நடிகர் அஜித்தின் துணிவு படமும் பொங்கலுக்கு வர உள்ளது.

இரு படங்களும் பொங்கலுக்கு மோத உள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிபார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் இரு நடிகர்களின் ரசிகர்களும் போட்டி போட்டு வாரிசு, துணிவு படத்துக்கான போஸ்டரை ஒட்டி அசத்தி வருகின்றனர்.

வாய் உதார் வேணா மாட்டிக்காத வீணா! துணிவு Vs வாரிசு! மாஸ் மாட்டும் மதுரையன்ஸ்! ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா?

Vijay's Varisu and Ajith's Thadvu are slated to hit the screens for Pongal after 8 years. On the one hand, there is great expectation among the fans, on the other hand, the fans of both the actors have jumped into a war of words on the posters. Especially in Madurai, posters of Vijay and Ajith fans are currently circulating on the internet.