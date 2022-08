கொடூர தாக்குதல்.. சுருண்டு விழுந்து பலியான 5 வயது சிறுமி.. பேய் விரட்டுவதாக பெற்றோரின் ஷாக் செயல்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் தர்காவுக்கு சென்று வந்த நிலையில் பேய் பிடித்துள்ளதாக கூறியும் பேய் விரட்டுவதாகவும் பெற்றோரே கொடூரமாக தாக்கியதில் 5 வயது மகள் சுருண்டு விழுந்து பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் உள்ள சுபாஷ் நகரில் வசித்து வருபவர் சித்தார்த் சிம்னி (வயது 45). இவரது மனைவி பெயர் ரஞ்சனா (42). இதில் சித்தார்த் சிம்னி யூடியூப் வைத்துள்ளார்.

சித்தார்த் சிம்னி -ரஞ்சனி தம்பதிக்கு 2 மகள்கள் உள்ளனர். ஒருவருக்கு 16 வயது ஆகும் நிலையில் இன்னொருவருக்கு 5 வயது நடந்தது. இவர்கள் 2 பேரும் பள்ளியில் படித்து வந்தனர்.

English summary

In a shocking incident in Maharashtra's Nagpur, a 5-year-old girl was beaten to death by her parents, as they were performing "black magic" on her to drive away evil forces.