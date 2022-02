காதலர் தினம் முதல் மீண்டும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கும் அண்ணா ஹசாரே.. என்ன காரணம்?

Mumbai

oi-Rayar A

மும்பை: மகாராஷ்டிரா அரசுக்கு எதிராக வருகிற திங்கள்கிழமை முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை தொடங்க உள்ளதாக சமூக சேவகரான அண்ணா ஹசாரே அறிவித்துள்ளார். மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் காங்கிரஸ்-சிவசேனா-தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி நடந்து வருகிறது.

மாநிலத்தில் உள்ள சூப்பர் மார்கெட்டுகள் மற்றும் கடைகளில் ஒயின் வகை மது விற்பனையை அனுமதிக்கும் திட்டத்தை மகாராஷ்டிரா அரசு கடந்த மாத இறுதியில் கொண்டு வந்தது.

Anna Hazare, a social worker, has announced that he will launch an indefinite hunger strike against the Maharashtra government from next Monday. He condemned the Maharashtra government for selling wine in supermarkets and shops.