இந்தியாவைவிட வங்கதேசம் முன்னேறிவிட்டது.. மதவெறுப்பு அரசியல விடுங்க! - காங்கிரஸ் தலைவர் நானா படோலே

Mumbai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மும்பை: இந்தியாவின் நாணய மதிப்பு வங்கதேசத்தை விட பின் தங்கிவிட்டதாகவும் இந்திய மக்கள் பாஜகவை ஆதரிக்க மாட்டார்கள் எனவும் மகாராஷ்டிரா மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் நானா படோலே தெரிவித்து இருக்கிறார்.

காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த சந்திரகாந்த் பாட்டில் ஜாதவ் கடந்த 2021 டிசம்பர் மாதம் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு காலமானார்.

இதனை தொடர்ந்து அந்த தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த தொகுதிக்கு ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

English summary

