பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் ஜனநாயகத்துக்கு பேராபத்து.. "அரசியல் சாசனம் காணாமல் போய்விடும்" - கார்கே எச்சரிக்கை

மும்பை: பாஜகவும், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பும் இந்திய ஜனநாயகத்துக்கு பேராபத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்துள்ளார். மத ரீதியாகவும், ஜாதி ரீதியாகவும் நாட்டு மக்களை அவை பிரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. இதுதான் பாஜகவின் அரசியல் என்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறியுள்ளார்.

நாட்டு மக்கள் இன்னும் விழித்துக் கொள்ளாவிட்டால், நமது அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையே அவர்கள் முழுமையாக அழித்துவிடுவார்கள் என்றும் கார்கே எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

இதனிடையே, மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் இந்த பேச்சுக்கு பாஜக கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்து வருகிறது. அரசியல் ரீதியாக பாஜகவை தோற்கடிக்க முடியாது என்பதால், மக்களை காங்கிரஸ் பயமுறுத்தி வருவதாக பாஜக தெரிவித்துள்ளது.

English summary

All India Congress president Mallikarjuna Kharge has said that the BJP and the RSS organization are causing harm to Indian democracy.