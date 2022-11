வீர சாவர்க்கர் குறித்து பேசிய விவகாரம்.. காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி மீது வழக்குப்பதிவு

Mumbai

மும்பை: காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி வீர சாவர்க்கர் குறித்து விமர்சித்து பேசியதற்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் தானேவில் உள்ள போலீஸ் நிலையத்தில் ராகுல் காந்தி மீது அவதூறு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவரும் வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத்ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் நடைபயணம் செல்கிறார்.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த நடைபயணம் தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களை கடந்து தற்போது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

