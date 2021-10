வாகனங்களில் ஹாரன் அடித்தால் இனி "கீ கீ" சத்தம் கேட்காது.. இசை வரும்.. புது சட்டம் அமல்: கட்கரி தகவல்

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: வாகனங்களில் ஹாரன் ஒலி எழுப்பினால் அதில் இந்திய இசை வருவதை கட்டாயமாக்கும்

வகையில் சட்டம் கொண்டு வரப்படும் என்று மத்திய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர்

நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் நகரத்தில் நடைபெற்ற நெடுஞ்சாலை திட்ட பணிகள்

துவக்க விழாவில் நிதின் கட்கரி பேசுகையில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

இதோ அவர் பேசியது:

English summary

Union Transport minister Nitin Gadkari says he is planning to bring law under which only sound of Indian musical instruments can be used as horn for vehicles.