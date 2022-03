அட கொடுமையே.. அப்பா தாத்தா அண்ணா.. சிறுமியை வீட்டுக்குள்ளே வைத்து சிதைத்த கொடூரம்.. அதுவும் 5 வருஷமா

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக 11 வய்துடைய சிறுமியை தனித்தனியே அவரது அப்பா, தாத்தா, அண்ணன், மாமா என ஒரு குடும்பமே பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய கொடூர சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

குறிப்பாக வட மாநிலங்களான பீகார் மத்திய பிரதேசம் உத்திரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு குறிப்பாக 18 வயதுடைய சிறுமிகளுக்கு பாலியல் கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகளவில் அரங்கேறி வருகிறது.

In Pune, Maharashtra, an 11-year-old girl has been sexually abused by her family of father, grandfather, brother and uncle for the past five years.