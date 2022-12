இந்தியாவுக்கு இப்போது 2 தேசத் தந்தைகளாமாம்.. யார் யாருன்னு தெரியுமா? அம்ருதா சொல்றதை கேளுங்க!

Mumbai

மும்பை: மகாத்மா காந்தி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி என இந்தியாவுக்கு இப்போது இரண்டு தேசத் தந்தைகள் இருக்கிறார்கள் என மகாராஷ்ட்ரா துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸின் மனைவி அம்ருதா கூறியிருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அம்ருதா பட்னாவிஸின் இந்தக் கருத்துக்கு காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

நாட்டின் விடுதலைக்காகவும், ஏழை மக்களுக்காகவும் தனது வாழ்நாளை அர்ப்பணித்த மகாத்மா காந்தியடிகளுடன் மோடியை ஒப்பிட்டதன் மூலம் காந்திக்கு மிகப்பெரிய களங்கத்தை அம்ருதா ஏற்படுத்தி இருப்பதாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis's wife Amrutha said that India now has two fathers of the nation, namely Mahatma Gandhi and Prime Minister Narendra Modi, which has caused a lot of controversy.