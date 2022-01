'சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் இனிமேல் மதுபானம் விற்கலாம்' அதிரடியாக அறிவித்த மாநிலம்..குடிகாரர்கள் குஷி

Mumbai

மும்பை: பல்பொருள் அங்காடிகள்(சூப்பர் மார்கெட்டுகள்) கடைகளில் மதுபானம் விற்பனை செய்ய அனுமதி அளித்து மகாராஷ்டிரா அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் குடிகாரர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ஆனால் இதற்கு பாஜக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் காங்கிரஸ்-சிவசேனா-தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் மாநிலத்தில் உள்ள பல்பொருள் அங்காடிகள் மற்றும் நடைபாதை கடைகளில் மது விற்பனையை அனுமதிக்கும் திட்டத்தை மகாராஷ்டிரா அமைச்சரவை நிறைவேற்றியது.



The Maharashtra government has ordered the sale of liquor in supermarkets. Thus the drinkers are delighted. But the BJP has strongly opposed this.We will not allow Maharashtra to become a liquor state, ”said state BJP leader Devendra Fatnavis