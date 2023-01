துணிச்சல் இருக்கா? ஐரோப்பிய நாடுகளை கிறிஸ்தவ தேசியவாதிங்கன்னு சொல்லுவீங்களா? ஜெய்சங்கர் பரபர கேள்வி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடர்பான பிபிசி ஆவணப்படத்தை மறைமுகமாக சாடும் வகையில் ஜெய்சங்கர் பல்வேறு கருத்துகளை கூறியுள்ளார்.

மும்பை: பாஜகவை இந்து தேசியவாதி (Hindu Nationalist) எனக் கூறும் ஊடகங்கள், ஐரோப்பிய நாடுகளின் கட்சிகளை கிறிஸ்தவ தேசியவாதி (christian nationalist) என்று ஏன் கூறுவதில்லை? என மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கேள்வியெழுப்பினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து சர்ச்சைக்குரிய ஆவணப்படத்தை பிபிசி வெளியிட்டுள்ள சூழலில், ஜெய்சங்கர் இவ்வாறு கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல, சீனா - இந்தியா விஷயத்தில் ராகுல் காந்தி பல்வேறு உண்மைகளை மறைத்து, பொய்களை அடுக்கி வருவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

Why Foreign medias said BJP as Hindu Nationalist, but not said the parties of European countries are Christian Nationalists. Union External Affairs Minister Jaishankar questioned.