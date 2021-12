'நான் சொல்லி தான் அஜித் பவார் பாஜக உடன் கைகோர்த்தாரா??' சரத் பவார் ஓபன் டாக்.. பரபர தகவல்!

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: கடந்த 2019இல் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் அறிவுறுத்தல் பெயரிலேயே பாஜக உடன் அஜித் பவார் கூட்டணி அமைத்தாக தகவல் பரவி வரும் நிலையில், இது குறித்து சரத் பவார் சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற்றது. பாஜக ஆளும் கட்சியாக இருந்து தேர்தலை எதிர்கொண்டது.

இந்தத் தேர்தலில் பாஜக மற்றும் சிவசேனா கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்துத் தேர்தலில் போட்டியிட்டது. அதேபோல மறுபுறம் காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் இணைந்து களமிறங்கியன.

English summary

NCP chief Sharad Pawar said if he had sent his party colleague Ajit Pawar to join hands with the BJP to form a government in Maharashtra after Assembly polls in 2019, then he would have ensured the dispensation stayed in power. NCP chief Sharad Pawar about 2024 election.