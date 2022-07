நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கமெண்ட்.. கொல்லப்பட்ட நபர்.. என்.ஐ.ஏ விசாரணை

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட விவகாரத்தில் ராஜஸ்தான் டெய்லர் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் மகாராஷ்டிராவிலும் மெடிக்கல் கடை உரிமையாளரும் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த வழக்கிலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளராக இருந்தவர் நுபுர் சர்மா. இவர் மே மாத இறுதியில் தெலைக்காட்சி விவாதத்தில் பங்கேற்று இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசினார்.

இவரது பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் வெடித்தன. பாஜகவில் இருந்து நுபுர் சர்மா சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

நுபுர் ஷர்மா பேச்சுக்கு அவர் காரணமில்லை.. ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்திற்கு தடை தேவை.. திருமாவளவன் அதிரடி!

English summary

Followed by Rajasthan Udaipur Tailor Murder, the Ministry of Home Affairs (MHA) on Saturday handed over the probe into the June 21 killing of a pharmacist in Maharashtra’s Amravati to the National Investigation Agency (NIA) amid indications that the deceased was killed over a social media post in support of suspended Bharatiya Janta Party (BJP) member Nupur Sharma.