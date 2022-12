திருமணத்துக்கு பெண் இல்லையாம்.. மணமகன் உடையில் தெருதெருவாய் இளைஞர்கள் ஊர்வலம்.. பரபரத்த மகாராஷ்டிரா

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் திருமணம் செய்து கொள்ள பெண் கிடைக்கவில்லை எனக்கூறி மணமகன் அலங்காரத்தில் குதிரையில் தெருதெருவாக மேளதாளங்கள் முழங்க 90ஸ் கிட்ஸ் ஊர்வலம் சென்று கலெக்டரிடம் புகார் அளித்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

திருமணம்.. ஆண்கள், பெண்கள் என இருபாலரும் இல்லற வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைப்பதற்கான துவக்க நிகழ்ச்சி. மேலும் வாழ்நாளில்

திருமணம் என்பது ஒரு தரப்புக்கும் எளிமையானதாக இருக்கும் வேளையில் தான் மற்றொரு தரப்புக்கு கடினமான ஒன்றாக மாறி உள்ளது. அதாவது சிலருக்கு மணப்பெண், மணமகன் கிடைப்பதில் சிரமம் இருக்கும்.

English summary

In Maharashtra, there was an incident where 90s kids paraded through the street on horses in groom's attire and complained to the collector saying that they could not find a girl to marry.