அப்போ ஹெலிகாப்டர் இப்போ ரூ.415 கோடி சொத்து; அள்ள அள்ள குறையாத மோசடி பணம் - அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சமீபத்தில் ரூ.34,000 கோடி அளவில் வங்கி மோசடி நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு மேலெழுந்தது. இதனையடுத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட சோதனையில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஹெலிகாப்டர் ஒன்று இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய பிரபல கட்டட தொழிலதிபர் வீட்டிலிருந்து பறிமுதல் செய்தனர். இந்நிலையில், தற்போது ரூ.415 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

யெஸ் பேங்க்-டிஎச்எஃப்எல் வழக்கில் வங்கிகளுக்கு ₹ 34,000 கோடிக்கு மேல் இழப்பு ஏற்படுத்திய வழக்கில் சஞ்சய் சாப்ரியா மற்றும் அவினாஷ் போசலே ஆகியோர் சமீபத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

அவர்களுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தொடர் சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில் சில அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

Sanjay Chhabria and Avinash Bhosale were earlier arrested in the Yes Bank-DHFL case that caused an alleged loss of over ₹ 34,000 crore to banks.