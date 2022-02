ரூ.700க்கு மட்டன், ரூ.500க்கு பிட்சா வாங்குறீங்க..வெங்காயம் விலைக்கு கோவப்படுவது ஏன்? பாஜக அமைச்சர்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை இணை அமைச்சர் கபில் பாட்டீல். விலைவாசி உயர்வு குறித்துப் பேசியுள்ள கருத்துகள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனா பெருந்தொற்று பரவலுக்குப் பின்னர் பல்வேறு தரப்பினரும் விலைவாசி உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகளும் உயர்வதால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்தச் சூழலில் மத்திய இணை அமைச்சர் கபில் பாட்டீல் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் குறித்தும். விலைவாசி உயர்வு குறித்தும் பேசியுள்ள கருத்துகள் தற்போது இணையத்தில் பலராலும் விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Union minister Kapil Patil says Narendra Modi has not become the prime minister to bring down the prices of onions and potatoes: Kapil Patil also said that Pakistan-Occupied Kashmir will probably come back to India by 2024.