காதல் திருமணம் செய்த மகள்... மனைவி, குழந்தைகளை கொன்று விட்டு தந்தை தற்கொலை - நாகையில் ஷாக்

நாகப்பட்டினம்: ஒரு காதல் திருமணம் குடும்பத்தையே காவு வாங்கியுள்ளது. மகள் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதற்காக அவமானம் தாங்காமல் தனது மனைவி குழந்தைகளை கொலை செய்து விட்டு தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் தந்தை. இந்த சம்பவம் நாகை மாவட்டத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடும்பத்தையே கொலை செய்து விட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட நபரின் பெயர் லட்சுமணன். நாகை மாவட்டம் சிக்கலை அடுத்த புதுச்சேரி கிராமத்தில் உணவகம் நடத்தி வந்தார். இவருக்கு புவனேஸ்வரி என்ற மனைவியும் தனலட்சுமி, வினோதினி, அட்சயா ஆகிய மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருந்தனர்.

மூத்த மகள் தனலட்சுமி கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு காதல் திருமணம் செய்து கொண்டு வீட்டை விட்டு சென்று விட்டார். இதனால் அதிக மன உளைச்சலில் இருந்தார். தனது உணவகத்தை கூட திறக்காமல் இருந்துள்ளார். நாளுக்கு நாள் லட்சுமணனின் வேதனை அதிகரித்தது.

The father committed suicide by hanging his wife and children without being ashamed of his daughter's romantic marriage. The incident has caused tragedy in Nagapattinam district.