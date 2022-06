10 ஆண்டு காதலுக்குபின் சிரமப்பட்டு திருமண ஏற்பாடு.. திடீரென இறந்த காதலன்! பெண் எடுத்த ஆச்சரிய முடிவு

Nagapattinam

oi-Nantha Kumar R

நாகப்பட்டினம்: நாகப்பட்டினம் அருகே 10 ஆண்டு காதல் கைக்கூடிய நிலையில் திருமணத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு மின்வாரியத்தில் பணியாற்றிய காதலன் மின்விபத்தில் இறந்ததால் திருமணம் தடைப்பட்டது. இந்நிலையில் காதலன் நினைவாக அவரது பெற்றோருடன் அந்த பெண் வசித்து வருவது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியை அடுத்த பிராபராமபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த கோவிந்தராஜ். இவரது மனைவி பத்மாவதி. இந்த தம்பதியின் மகன் சபரிகிருஷ்ணன் (வயது 26). இவர் வேளாங்கண்ணி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் கேங்மேனாக பணியாற்றினார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் ஆக்கூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயா. இவரது கணவர் மோகன். இந்த தம்பதியின் மகள் ரேவதி. இவரும், சபரி கிருஷ்ணனும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்தனர்.

English summary

The marriage was called off after a 10-year love affair near Nagapattinam ended a few days before the wedding when her boyfriend, who worked at the power department, died in an electrical accident. In this case, the woman's out of her house and stay with parents of her lover in memory of the boyfriend.