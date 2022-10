தமிழக மீனவர் படகை துளைத்த 47 குண்டுகள்..இந்திய கடற்படை துப்பாக்கிச்சூடு..கடற்படை அதிகாரிகள் ஆய்வு

Nagapattinam

oi-Jeyalakshmi C

நாகப்பட்டினம்: இந்திய கடற்படை துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதால் மீனவர் விசைப்படகில் 47 குண்டுகள் துளைக்கப்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது. 47 குண்டுகள் துளைக்கப்பட்டதற்கான ஓட்டைகள், செல்வம் என்பவர் விசைப்படகில் இருப்பது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

காரைக்கால் மாவட்டத்தில் இருந்து கடந்த 15ம் தேதி மயிலாடுதுறை மாவட்டம் வானகிரி மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த வீரவேல்,30 நாகை, காரைக்கால் மாவட்டங்களை சேர்ந்த செல்வத்துரை, செல்வகுமார், சதீஷ் உள்பட 10 மீனவர்கள் விசைப்படகில் சென்று மன்னார் வளைகுடா கடற்பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர்

அப்போது அங்கு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த இந்திய கடற்படையினர் படகை நிறுத்த சொல்லி சிக்னல் கொடுத்தனர். படகை நிறுத்தாமல் வேகமாக மீனவர்கள் படகை செலுத்தினர். இதனையடுத்து சந்தேகமடைந்த இந்திய கடற்படை வீரர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டனர்.

40 குண்டு.. வெட்டப்பட்ட தமிழக மீனவர் குடல்! இந்திய கடற்படையால் சுடப்பட்டவர்களிடம் விசாரித்த திருமா

English summary

Indian Navy shot Tamil Nadu fisherman: It has been revealed that 47 shells pierced the fishing boat due to firing by the Indian Navy. Investigation found 47 bullet holes and Selvam's boat.