நான்தாங்க மகேந்திர வர்மா.. கவிதா தெரியும்ல, அவர் புருஷன்! அரங்கேறிய பலே மோசடி.. தட்டி தூக்கிய போலீஸ்

நாகை: நாகையில் பல்வேறு இடங்களில் நூதன மோசடியில் ஈடுபட்ட நபரை போலீசார் இன்று கைது செய்தனர். போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் பல அதிர்ச்சிகர தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது. இவரது பின்னணி தலை சுற்ற வைக்கிறது.

நாகை புதிய கடற்கரைக்கு செல்லும் சாலையில் தனியாருக்கு சொந்தமான சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ளது. இந்த சூப்பர் மார்கெட்டிற்கு கடந்த 24 ம் தேதி காரில் வந்த நபர் பொருட்கள் வாங்கினார்.

உடனே கேசியர் வாங்கிய பொருட்களுக்கு பில்லை கொடுத்து பணம் கேட்டார். அதற்கு அந்த நபர் பணம் தராமல் சென்றார். கடை ஊழியர் பொருட்களுக்கான பணத்தை கேட்ட போது காரில் வந்து பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கூறினார்.

English summary

Police today arrested a man who was allegedly involved in a scam at various places in Nagai claiming to be the DIG of the North.