6 மணிக்கு மேலயா போன் பண்ற.. வங்கி மேனேஜரை அடித்து துவைத்த இளைஞர்.. பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சிகள்

நாகை: நாகை அருகே மாலை 6 மணிக்கு மேல் வங்கிக்கடன் தொடர்பாக பெண்ணுக்கு போன் செய்த வங்கி மேலாளரை வங்கிக்குள் புகுந்து இளைஞர் ஒருவர் கொடூரமாக தாக்கி அடித்துத் துவைத்த அதிர்ச்சி சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு அரசு மட்டுமல்லாது தனியார் வங்கிகள் மற்றும் சிறு வங்கிகள் மூலமாக கடன் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பிட்ட தவணையில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுவில் இருந்து தவணைத் தொகையை வங்கிக்கு செலுத்த வேண்டும் என்ற நடைமுறை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ளது.

அவ்வாறு தவணைத் தொகையை உரிய காலத்திற்குள் செலுத்தவில்லை எனில் வங்கி ஏஜென்டுகள் மற்றும் மேலாளர்கள் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்வதும் சில நேரங்களில் இது பிரச்சினையாகி விடுவதும் தொடர்ந்து வருகிறது.

Shocking CCTV footage has emerged of a young man who broke into a bank manager who had phoned a woman in connection with a bank loan at around 6 pm near Nagai and brutally assaulted him.