நாகை: வீடு புகுந்து நகையை திருடிய மர்ம கும்பல்.. கடைசியில் நடந்ததுதான் செம ட்விஸ்ட்!

Nagapattinam

நாகபட்டினம்: நாகை அருகே வீடு புகுந்து நகையை திருடிச்சென்ற மர்ம நபரை போலீசார் பிடித்தனர். அவரை கம்பத்தில் கட்டி வைத்து தர்மஅடி கொடுத்தனர். நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூரை அடுத்துள்ள கீழகாவாலக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார். விவசாயி. இவர் நேற்றிரவு மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் வீட்டில் உறங்கி கொண்டிருந்தார்.

நள்ளிரவு இவரது வீட்டுக்குள் புகுந்த மர்மநபர்கள் 3 பேர் வீட்டின் பீரோவில் இருந்த ஒன்றரை பவுன் தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பாத்திரங்களை அங்கிருந்து திருடியுள்ளனர்

English summary

The thief was chased and caught by the public near nagapattinam. Police are conducting a serious investigation into the two escapees