இது தான் சார் உண்மையான காதல்! 40 நாளில் கல்யாணம்! காலமான காதலனின் பெற்றோருக்கு மகளான மருமகள்!

Nagapattinam

oi-Rajkumar R

நாகப்பட்டினம் : நாகை அருகே 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக காதலித்து வந்த இளைஞர் திருமணத்திற்கு ஒன்றரை மாதங்களுக்கு முன்னால் உயிரிழந்த நிலையில் அவரது தாய் தந்தையரை ஒரு வருடமாக மேலாக காதலித்த பெண்ணே தனது பெற்றோராக கருதி பராமரித்து வரும் நெகிழ்ச்சி சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி அருகே பிரதாபராமபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவரான கோவிந்தராஜ் பத்மாவதி தம்பதியினருக்கு வெங்கடேசன் சபரி கிருஷ்ணன் சந்தோஷ் பாபு என மூன்று மகன்கள் இருந்தனர்..

மூத்த மகனான வெங்கடேசனுக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடைபெற்று அவர் தனியாக வசித்து வரும் நிலையில் இரண்டாவது மகனான சபரி கிருஷ்ணன் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் கேன் மேனாக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

English summary

A young man who had been in love for more than 10 years near Nagai died a month and a half before his wedding, and the woman who had been in love with him for more than a year was taking care of his parents as her parents.