பெரிய கவுரவம்.. ராஜீவ் நினைவிடம் என்பதால் ‛ஓகே’ சொன்னேன்.. இசை அஞ்சலி பற்றி வீணை காயத்ரி உருக்கம்

Nagercoil

oi-Nantha Kumar R

நாகர்கோவில்: பாரத் ஜோடோ யாத்திரைக்கு முன்பாக ராகுல்காந்தி ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள தனது தந்தை ராஜீவ் காந்தியின் நினைவிடத்தில் வழிபாடு செய்தார். அப்போது வீணை காயத்ரி கூறுகையில், ‛‛நான் கச்சேரி செய்வதை நிறுத்திவிட்டேன். ராஜீவ் காந்தியின் நினைவிடம் நினைவிடம் என்பதால் தான் ஒப்புக்கொண்டேன்'' என கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் செல்வாக்கை நிலைநாட்ட அக்கட்சி தொடர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இதனால் கட்சியை பலப்படுத்தும் பணியில் காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளை தொடங்கி உள்ளது.

இதன் ஒருபகுதியாக தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி தலைமையில் இன்று கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை 'பாரத் ஜோடோ யாத்ரா'என்ற இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணம் துவங்க உள்ளது. இந்த நடைப்பயணம் கன்னியாகுமரியில் துவங்கி பல்வேறு மாநிலங்களை கடந்து காஷ்மீரை சென்றடைகிறது.

விமானத்தில் வந்தது.. ராஜீவ் நினைவிடத்தில் 3 மாம்பழங்களை வைத்த ராகுல்.. ஏன்? கலங்கடிக்கும் பின்னணி

English summary

Before the Bharat Jodo Yatra, Rahul Gandhi paid obeisance at his father Rajiv Gandhi's memorial in Sriperumbudur. Then Veena Gayatri said, I have stopped doing concerts. Rajiv Gandhi was a great man. "That's why I came to his memorial," says Vinai Gayathri.