கல்லூரி மாணவியை "பலாத்காரம்" செய்த சக மாணவன்.. விசாரித்தால் பெரும் அதிர்ச்சி.. குமரியில் பரபரப்பு!

நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் 17 வயது கல்லூரி மாணவி ஒருவர் சக மாணவரால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து மாணவியின் பெற்றோர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததையடுத்து சம மாணவன் கைது செய்து செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த சம்பவத்தில் மாணவனுக்கு வேறு யாரேனும் உடந்தையாக இருந்தார்களா என்கிற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

The incident of a 17-year-old college girl being raped by a fellow student in Nagercoil, Kanyakumari district has caused a great shock. After the student's parents filed a complaint at the police station, the same student was arrested and imprisoned.