அக்னிபாத் திட்டம்.. இளைஞர்கள் வாழ்வில் மாற்றத்தை அளிக்கும்.. அண்ணாமலை பெருமிதம்!

Namakkal

oi-Yogeshwaran Moorthi

நாமக்கல்: அக்னிபாத் திட்டம் இளைஞர்களின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய இளைஞர்களுக்கு ராணுவத்தில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் மத்திய அரசு புதிய ராணுவ ஆட்சேர்ப்புக் கொள்கையாக அக்னிபாத் திட்டத்தை அறிவித்தது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் ராணுவத்தில் சேர்க்கப்படும் இளைஞர்கள், 4 ஆண்டுகள் மட்டுமே பணியில் இருப்பார்கள். அதன்பின்னர் 25 சதவிகித இளைஞர்களுக்கு மட்டுமே 15 ஆண்டுகள் வரை பணியாற்ற வாய்ப்பு வழங்கப்படும். மீதமுள்ள 75 சதவிகிதம் பேர் ஓய்வூதியமின்றி வீட்டிற்கு அனுப்பப்படுவார்கள்.

Agnipath Scheme will bring a change in the lives of the youth says Tamil Nadu BJP president Annamalai in Namakkal. The youth selected in this program will serve as Agni soldiers for 4 years. After that 25 percent can continue to work. The remaining 75 percent can start new businesses. A lot of opportunities are provided for it.