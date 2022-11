ஓரங்கட்டிய மாஜி.. திமுகவில் சேர்வதை தடுத்த எம்.பி.. ‘சம்பவம்’.. சபதம் எடுத்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ!

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சந்திரசேகரன் சமீபத்தில் ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்தார். முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணியால் கட்சியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட அவர், தங்கமணிக்கு எதிராக தற்போது அதிரடி காட்டி வருகிறார். திமுக மா.செ, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆகியோர் மீதான கோபத்தில் சபதமே எடுத்திருக்கிறாராம்.

நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் முன்னாள் அதிமுக எம்.எல்.ஏ சந்திரசேகரன், சமீபத்தில் ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்தார். அவரோடு ஒன்றிய சேர்மன், துணை சேர்மன், மாவட்ட, ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் என முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரையும் அழைத்து வந்திருப்பதால், ஈபிஎஸ் அணியின் தங்கமணி தரப்புக்கு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒரு வருடமாக கட்சியில் இல்லாவிட்டாலும், கொல்லிமலை அதிமுகவையே குடைந்து ஓபிஎஸ் வசம் ஒப்படைத்திருகிறார் என்கிறார்கள் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

மேலும், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 10 ஆயிரம் பேரை ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவாக திரட்டுவேன் என சபதம் எடுத்திருக்கிறார் சந்திரசேகரன். சந்திரசேகரின் திட்டத்தை தடுப்பதற்காக ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி, மாவட்டம் முழுவதும் கட்சிக் கூட்டங்களை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Former AIADMK Senthamangalam MLA Chandrasekaran recently joined O Panneerselvam team. He was sidelined from the party by former minister Thangamani and is now taking actions against Thangamani. He has taken a vow in his anger towards DMK district secretary and ADMK ex-minister.