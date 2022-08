சிறையை காட்டி பாஜகவை அச்சுறுத்த முடியாது.. தொண்டர்கள் மீது கைவைத்தால் தக்க பதிலடி.. கேபி ராமலிங்கம்!

Namakkal

நாமக்கல்: தமிழக அரசு சிறையை காட்டி பாஜக-வை அச்சுறுத்த முடியாது என்று சிறையில் இருந்து ஜாமீனில் வெளிவந்த பாஜக துணைத் தலைவர் கே.பி.ராமலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பாரப்பட்டியில் உள்ள பாரதமாதா ஆலயத்தின் பூட்டை உடைத்து நுழைந்ததாக பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் கே.பி.ராமலிங்கம் ஆகஸ்ட் 14ம் தேதி ராசிபுரத்தில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

இதனையடுத்து மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பின் சேலம் மத்திய சிறையில் இருந்த அவருக்கு, புதன்கிழமை உயர் நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது. பின்னர் திராளான தொண்டர்களுடன் சேலத்தில் இருந்து வாகனங்கள் பின் தொடர ராசிபுரம் வந்தார். ராசிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம் முன்பாக அவருக்கு பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இதனையடுத்து அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த பாரதமாதா உருவப் படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

