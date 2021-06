Namakkal

oi-Velmurugan P

நாமக்கல்: தமிழகத்தில் மின்தடையை சரிசெய்யாமல் ஏற்கனவே இருந்த அதிமுக அரசுதான் மின்தடைக்கு காரணம் என்று தவறான தகவலை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தருவதாக முன்னாள் அமைச்சர், பி.தங்கமணி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

மின்வெட்டுக்கு என்ன காரணம்... அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு தங்கமணி பதிலடி

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழக தலைமை அலுவலகத்தில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கடந்த 17ம் தேதி பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறும் போது, கடந்த ஆட்சியில் 9 மாதங்களாக மின் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததால், தற்போது மின் தடை ஏற்படுவதாகவும் தற்போது பராமரிப்பு பணிகள் நடந்து வருவதாகவும், அத்தியாவசிய பராமரிப்பு பணிகளை 10 நாட்களுக்குள் முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம் என்றும் கூறினார்.

English summary

Former Minister P. Thangamani has retorted that Electricity Minister Senthil Balaji is giving false information that the AIADMK government was the cause of the power outage in Tamil Nadu without repairing the power outage.