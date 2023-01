"டாப் லெஸ்" பார்ட்டி.. போலீசுடன் சேர்ந்து ஸ்டேஷனிலேயே "உல்லாசம்".. ஆபாசம்.. ச்சீ என்ன கொடுமை இது?

New York

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் பெண் காவலர் ஒருவர் 6 ஆண் காவலர்களுடன் திருமணத்திற்கு மீறிய உறவை வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், 7 பேரும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அமெரிக்காவின் டென்னசி காவல் நிலையத்தில் பெண் காவல் அதிகாரி ஒருவர் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகியுள்ளது. இந்நிலையில் காவல் நிலையத்தில் உள்ள இதர காவலர்களோடு இவர் தொடர்ந்து நெருக்கமாக பழகி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு தெரிய வந்த நிலையில், இது குறித்து ஏற்கெனவே பலமுறை எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்திருக்கிறது.

ஸ்டேஷனில் பணியாற்றும் 5 காவலர்களுடன் சேர்ந்து தனியாக பார்ட்டி நடத்துவது, அதில் ஆபாச நடனம் ஆடுவது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்திருக்கின்றன. இந்நிலையில், இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகரித்திருக்கிறது. மட்டுமல்லாது காவல்நிலையம் முழுவதும் இது குறித்து மட்டுமே பேச்சு இருந்திருக்கிறது. சில காவலர்கள் இந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உயர் அதிகாரிகளுக்கு புகார் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

In the US, a female police officer was accused of having extramarital affairs with 6 male police officers, and all 7 were fired.