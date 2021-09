அமெரிக்காவில் திடீரென அதிகரித்த கொரோனா பாதிப்பு.. சர்வதேச அளவிலும் உயர்கிறது.. என்ன நடக்கிறது?

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: 4,619,849 பேர் இதுவரை கொரோனா காரணமாக உலகம் முழுக்க பலியாகி உள்ளனர். உலகம் முழுக்க இதுவரை 223,996,620 பேர் கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

உலகம் முழுக்க கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட நாடுகளில் மீண்டும் கொரோனா கேஸ்கள் உயர தொடங்கி உள்ளது. 200,584,197 பேர் இதுவரை கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்து உள்ளனர்.கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சர்வதேச அளவில் 602,148 கொரோனா கேஸ்கள் பதிவாகி உள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மொத்தமாக உலகம் முழுக்க 9,364 பேர் பலியாகி உள்ளனர். நேற்று மட்டும் 686,415 பேர் மருத்துவமனைகளில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அமெரிக்காவில் 41,561,156 பேருக்கு இதுவரை கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Coronavirus: 4,619,849 people died due to the worldwide pandemic around in more than 200 countries, The US is facing more cases again.