தோளில் சட்டென "கை" போட்ட அதிபர்.. சங்கடப்பட்டு நெளிந்த சிறுமி.. அப்படி என்ன சொன்னார் ஜோ பிடன்..!!

New York

oi-Hemavandhana

நியூயார்க்: சிறுமி ஒருவரின் தோளில் கைபோட்டு, அமெரிக்க அதிபர் அந்த சிறுமிக்கு மிக முக்கியமான அறிவுரை ஒன்றை தந்துள்ளார்.. இந்த நிகழ்வு, ஒருபக்கம் மிகுந்த பாராட்டையும், மறுபக்கம் சர்ச்சையையும் தாங்கி வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

இர்வின் வேலே கம்முநிட்டி கல்லூரியில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில், அதிபர் ஜோ பிடன் பங்கேற்றார்.. அப்போது, நிகழ்ச்சியின் முடிவில் அதிபருடன் போட்டோக்கள் எடுக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது.

அதில் சிறுமி ஒருவர் அதிபருடன் போட்டோ எடுக்க ஆசை ஆசையாக சென்றுள்ளார்.. சிறுமியை கண்டதுமே, அதிபர் ஜோ பிடன், அவரது தோளில் கைபோட்டு, சிறுமிக்கு வாழ்க்கையின் டேட்டிங் குறித்த ஆலோசனையை தந்துள்ளார்..

English summary

Did president joe biden advice to the girl and "no serious guys until you are 30"