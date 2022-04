நைட் உங்க வீட்ல தங்கலாமா? இருக்க இடமின்றி நண்பர்கள் வீட்டில் தூங்கும் எலான் மஸ்க்! பாவம்.. என்னாச்சு

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரரான எலான் மஸ்க் வசிக்க சொந்த வீடு இல்லாமல் நண்பர்கள் வீட்டில் தங்கி கொண்டு இருக்கிறார். இந்த சம்பவம் உலக மக்கள் இடையே அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரர் எலான் மஸ்க். டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ், போரிங் கம்பெனி என்று உலகின் டாப் நிறுவனங்களை உருவாக்கி வழி நடத்தி வருபவர். இவரின் சொத்து மதிப்பு மட்டும் 27,360 கோடி அமெரிக்க டாலர்.

அதாவது 21 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான சொத்து இவரிடம் உள்ளது. இன்னும் பல நிறுவனங்களை உருவாக்கும் திட்டத்திலும் இவர் இருக்கிறார்.

