குறிச்ச தேதியில் உயிரை விட்ட நபர்.. இப்படி நடக்குமா?.. தனக்கு தானே நாள் பார்த்து.. அதிர்ந்த அமெரிக்கா

நியூயார்க்: தன் மரணத்துக்கு தானே தேதி குறித்து கொண்ட நபர் பற்றின செய்திதான் அமெரிக்கா முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

அமெரிக்காவில் உள்ள கொலராடோ பகுதியில் வசித்து வந்துள்ளார் அந்த நபர்.. கடந்த 2ம் தேதி அன்று மாலை 6:30 மணி இருக்கும்.. அந்த நபர், வாஷிங்டன் நகரில் இருக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் வளாகத்துக்கு சென்றார்.

ஏராளமானோர் நடமாடி கொண்டிருந்த நேரத்தில், அந்த கோர்ட் கட்டிடத்தில் வந்து நின்றுகொண்டு திடீரென தனக்குதானே தீ வைத்து எரித்து கொண்டார்.

