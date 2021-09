தாலிபானை வளர்த்துவிட்டதும் இல்லாமல்.. இப்போது பிடனுக்கு பெரிய செக் வைத்த பாக்.. சிக்கலில் அமெரிக்கா!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: அமெரிக்காவிற்கு பெரிய செக் வைக்கும் நடவடிக்கை ஒன்றில் பாகிஸ்தான் இறங்கி உள்ளது. ஏற்கனவே ஆசிய நாடுகளில் இந்தியா, மலேசியா, பிலிப்பைன்ஸ் உள்ளிட்ட சில நாடுகளை தவிர வேறு ஆசிய நாடுகள் பெரிய அளவில் அமெரிக்காவிற்கு ஆதரவாக இல்லை. இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் அமெரிக்காவிற்கும் மேலும் குடைச்சல் கொடுக்கும் நடவடிக்கை ஒன்றில் பாகிஸ்தான் களமிறங்கி உள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களின் வெற்றிக்கு முக்கியமான மாஸ்டர்மைண்டாக செயல்பட்டது பாகிஸ்தான் நாடுதான். தற்போது தாலிபான் அமைப்பில் இருக்கும் தலைவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பாகிஸ்தானை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள்தான். ராணுவ ரீதியாகவும் சரி, பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி.. தாலிபானை அருகிலேயே இருந்து வளர்ந்துவிட்டது பாகிஸ்தான்தான்.

கோடநாடு கொலை.. முதல்வர் ஸ்டாலின் கேட்ட 4 கேள்விகள்.. எடப்பாடி சொன்ன 3 பதில்கள்.. நடந்தது என்ன?

ஆனால் பாகிஸ்தான் பொதுவில் இதை ஒப்புக்கொண்டதே கிடையாது. பொதுவில் நாங்கள் தாலிபான்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை என்பது போலவே பாகிஸ்தான் காட்டிக்கொண்டது. ஆனால் பாகிஸ்தான் தாலிபான் இடையிலான உறவு உலகம் அறிந்தது. அதேபோல் பாகிஸ்தானும் தாலிபான்களின் வெற்றியை தங்களின் வெற்றிபோல வெளிப்படையாக கொண்டாடியது. அதோடு தாலிபான் அரசை முதல் ஆளாக அங்கீகரித்தது.

English summary

Pakistan to drop dollar and trade with its own money with Afghanistan government to enter into the laters economy.