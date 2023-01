ரூ. 4.9 கோடிக்கு ஏலம்.. புதிய சாதனை படைத்தது இளவரசி டயானாவின் ‘பழைய’ ஊதா நிற கவுன்!

நியூயார்க் ஏலத்தில் இளவரசி டயானாவின் ஆடை ஒன்று ரூ.4.9 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: மறைந்த இங்கிலாந்து இளவரசி டயானாவின் ஆடை ஒன்று, இந்திய மதிப்பில் சுமார் 4.9 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போதைய இங்கிலாந்து மன்னர் சார்லஸின் முதல் மனைவியான டயானா, அழகிற்கு மட்டுமல்ல, அணியும் ஆடைகளாலும் மக்களால் அதிகம் ரசிக்கப்பட்டவர். ஒவ்வொரு முறையும் அவர் அணியும் ஆடைகளை ரசிப்பதற்கென்றே தனி ரசிகர் வட்டம் அவருக்கு உண்டு. சார்லஸைப் பிரிந்த பிறகும்கூட, அவர் பிரபலமானவராகவே வாழ்ந்தார்.

டயானா இறந்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டபோதும்கூட, இன்னமும் அவரது உடைகளுக்கு ரசிகர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். அதனால்தான், 1997ம் ஆண்டு டயானா அணிந்த கவுன் ஒன்று தற்போது அதிக விலைக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

On Friday, Sotheby's in New York auctioned a purple ball gown of Princess Diana, which also bagged the titles of being the most expensive of the late princess' gowns ever sold, according to Forbes magazine.