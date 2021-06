New York

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் பள்ளி மாணவிகள் இருவர் தங்களுடைய பெற்றோரின் காரைத் திருடி கடற்கரைக்கு செல்ல முயன்று விபத்தை ஏற்படுத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பது ஒரே போர்.. பீச்சுக்குப் போக அப்பா காரைத் திருடிய 2 சிறுமிகள்!

கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை உலகம் முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இன்னும் அதன் தாக்கம் முழுமையாக தீர்ந்தபாடில்லை. இதன் காரணமாக மக்கள் வீடுகளுக்குள்ளேயே முடங்கிக் கிடக்கக் கூடிய சூழல் நிலவுகிறது.

தினந்தோறும் வீட்டுக்குள்ளேயே பொழுதை கழித்து வருவதால் பெரியவர் முதல் சிறியவர் வரை அனைவரும் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். அப்படி மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சிறுமிகள் இருவர் அதிலிருந்து விடுபட பெற்றோருக்கு தெரியாமல் ஊர் சுற்ற நினைத்து பிரச்சினையில் சிக்கியுள்ளனர்.

In a shocking incident, two young girls from Utah, United States aged 9 and 4, stole their parents' car so they could drive to California and go to the beach.