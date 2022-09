பயணிகளிடம் சேட்டை! குட்டி கொரில்லா குறும்பு! குச்சியை எடுத்து பின்னி எடுத்த தாய் கொரில்லா - வீடியோ

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் சுற்றுலா பயணிகளை சீண்டி அவர்களிடம் சேட்டை செய்த குட்டி கொரில்லாவை, அதன் தாய் கொரில்லா மரக்குச்சியை எடுத்து துரத்தி துரத்தி அடித்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

விலங்குகளிலேயே மிகவும் அறிவுத்திறன் படைத்த விலங்காக கருதப்படுவது குரங்குகள் தான். குரங்கில் இருந்து பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற உயிரினம்தான் மனிதன் என்று அறிவியலே கூறுகிறது.

அதனால் மனிதனை போல ஓரளவுக்கு சிந்தித்து செயல்படுபவையாக குரங்குகள் உள்ளன. அதிலும், கொரில்லா, சிம்பன்ஸ் வகை குரங்குகளின் நடவடிக்கைகளை பார்க்கும் போது சில நேரங்களில் அது அப்படியே மனிதர்களின் செயல்பாடுகளை ஒத்திருக்கும்.

English summary

In a mind blowing scene in US, A mother gorilla beat her baby by stick as it was throwing stones at tourists.